14 мобілізованих працівників Словечанського лісгоспу Житомирщини зі зброєю в руках захищали незалежність нашої держави у період з 2014-го по 2017 рік. На жаль, не всі вони повернулися додому живими — троє героїв-лісівників загинули у зоні проведення АТО. Щоб про їхній подвиг знали не лише нинішні, а й прийдешні покоління, колеги на пам’ять про полеглих посадили ліс.
У Сирницькому лісництві молоді сосни нагадуватимуть про навіки 38-річного майстра лісу Анатолія Кулінича. Разом із лісівниками до створення зеленого пам’ятника героєві долучилися мати загиблого Євгенія Петрівна та учні сирницької школи.
У Листвинському лісництві, де колись працював Андрій Рудницький, разом з його колегами і товаришами висаджував молоді деревця брат загиблого героя Олександр, односельці, учні та вчителі місцевої школи.
У Велідницькому лісництві відтепер є урочище Петра Радкевича. Про захисника Вітчизни, який склав голову в бою, нагадуватиме ліс, що висадили лісівники та місцеві учасники АТО і волонтери разом з його матір’ю Марією Дмитрівною. Тут до загальнодержавної акції «Майбутнє лісу — в твоїх руках», яка поєднала благородну справу відновлення лісів з увічненням пам’яті про полеглого героя, долучились учні Нововелідницької ЗОШ та співробітники Української холдингової лісопильної компанії, адже Петро Радкевич працював верстатником у деревообробному цеху.
Відтепер іменні лісові ділянки нагадуватимуть тим, хто милуватиметься тут красою сосен і беріз, слухатиме спів птахів і вдихатиме пахощі трав та квітів, яку ціну заплачено за наше мирне життя.
Наталія ГОРАЙ
для «Урядового кур’єра»