Американська корпорація Apple відзвітувала про чергове щоквартальне зниження виручки і прибутку. Вона заявила про зниження продажу iPhone на 17%.
Як повідомляє The Wall Street Journal, прибуток американського гіганта за перші три місяці 2019 року скоротилася на 16% до $ 11,56 млрд, а виручка - на 5% до $ 58,02 млрд. Відзначається, що це перший випадок за більш ніж два роки.
Аналітики відзначають, що ключові показники падають на тлі слабких продажів iPhone, в тому числі в Китаї. Повідомляється, що однією з можливих причин – неактивний продаж «яблучних» гаджетів у багатьох країнах, а в деяких – повна заборона.
Компанія розраховує, що виправити ситуацію допоможе примирення американського виробника процесорів Qualcomm і Apple. Нещодавно вони домовилися знову організувати продаж гаджетів Apple по всьому світу, частково обмежену через порушення патентних прав.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»