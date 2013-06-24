Українські благодійники передали гуманітарну допомогу Дніпровському і Нікопольському районам області. Загалом 200 великих соціальних боксів з продуктами та предметами гігієни. А ще сотні сухих сніданків, тисячі супів, протеїнові батончики, воду, дитячі соки. Для рятувальників – вогнегасники.

«Коли небайдужість – це стиль життя. Дякую благодійному фонду Hope UA за надважливу гуманітарну підтримку. У нас була лише одна розмова і ось отримали такий крутий результат. Разом передали гуманітарку двом районам області – Дніпровському і Нікопольщині», – зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Допомогу розподілять між тими, хто її найбільше потребує. Найперше, соціальні пакунки отримають місцеві мешканці із вразливих категорій і переселенці. У вантажі 200 великих гуманітарних наборів.

Кожного вистачить на місяць родині з трьох людей. Там крупи, макаронні вироби, соняшникова олія, тушонка, картопляне пюре, шоколад та інші солодощі. А ще предмети гігієни. Загалом майже чотири десятка позицій. Частина – від імпортних партнерів. Частина – вітчизняні.

Окремо до всього – сухі сніданки, супи, протеїнові батончики, дитячі соки та вода. Для працівників ДСНС – три сотні вогнегасників.

«Поспілкувались із начальником Дніпропетровської ОВА Сергієм Лисаком. Він озвучив, що є нагальна необхідність допомогти цивільним Дніпропетровщини. Тож без вагань відгукнулися. Організували набори з базовими продуктами», – сказав керівник благодійного фонду Hope UA Роман Гринкевич.

Він розповів, що його команда сформувалась у перший день повномасштабного вторгнення – 24 лютого. Офіційно благодійний фонд зареєстрували трохи пізніше. Нині співпрацюють з Харківською, Київською, Львівською та Дніпропетровською ОВА. Благодійники допомагали продуктами постраждалим від ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Передали тоді понад 100 наборів.

Зараз же вручили гуманітарку представникам Нікопольського і Дніпровського районів.

«Допомога дуже доречна. Бо наш район – один із тих, що потерпає від збройної агресії. Впевнений, і місцеві мешканці, і переселенці, яких ми прихистили, будуть дуже вдячні. Розподілимо продуктові набори між жителями, які потрапили у складні обставини», – наголосив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Додав, що мова про людей з інвалідністю, самотніх пенсіонерів, багатодітні й малозабезпечені родини, дітей-сиріт. А ще родини загиблих через війну.