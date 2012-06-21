Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Завершився четвертий раунд відбору громад, яким Програма «U-LEAD з Європою» сприятиме в облаштуванні Центрів надання адміністративних послуг.
Із 179 поданих заявок від 24 областей України комісія відібрала 150, з-поміж яких чотири від Сумщини – Сумська та Шосткинська міські, Липоводолинська та Чупахівська селищні ОТГ. Це означає, що найближчим часом тут будуть створені або модернізовані ЦНАПи.
За словами керівника Сумського регіонального офісу Програми Марини Лобової, громади вже мають відповідні технічні завдання, тож робота на означеному напрямку розпочалася.