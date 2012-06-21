Що чекає на пенсіонерів у 2017 році? У різних інформаційних джерелах можна прочитати, побачити чи почути абсолютно різні припущення, експертні й не зовсім прогнози й думки. І градус емоцій — від повної зради до абсолютної перемоги. Й українці дивляться, слухають або читають цю інформацію, а потім ще й беруть жваву участь в обговоренні часом абсолютно фантастичних чи, у кращому разі, просто нічим не підтверджених версій на тему.

Чи є у всій тій навалі інформації хоч якесь раціональне зерно і що ж насправді буде з пенсіями, розповідає віце-прем’єр-міністр України Павло РОЗЕНКО.