Командир батальйону бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих, відомий за прізвиськом Гіві, убитий в Донецьку, повідомили підконтрольні бойовикам ЗМІ з посиланням на «міноборони ДНР».
За словами представника «міноборони ДНР», Толстих загинув 8 лютого о 6:12 під час вибуху в своєму кабінеті.
Раніше повідомлялось, що наприкінці січня неподалік Авдіївки Донецької області було вбито командира роти бойовиків з підрозділу Гіві.
Це вже не перша нейтралізація проросійських ватажків та прихильників Новоросії. Зокрема, у вересні в Москві у ресторані вбили ватажка проросійської терористичної організації «Оплот» Євгена Жиліна, а через місяць, 16 жовтня, в окупованому сепаратистами Донецьку вбили командира бойовиків Моторолу. Як і Гіві, Моторола загинув від вибуху, щоправда тоді вибух стався не в кабінеті, а у ліфті.