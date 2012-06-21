Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Таку назву має акція, яку започаткували співробітники державного історико-культурного заповідника у місті Путивль Сумської області з нагоди сторіччя заснування його філії – Путивльського краєзнавчого музею.
Мета – поповнити експозицію новими експонатами, які б відображали духовну історію краю, його славетні сторінки.
Днями етнографічне зібрання стало багатшим на три рушники, датовані першою чвертю минулого століття і виконані у притаманних Путивльщині кольорах і тонах – червоному, сірому та чорному.
На них вигаптувані різні малюнки, мережива, орнаменти, що відтворюють місцеві символи, з-поміж яких стилізовані зображення калини і дубу.
Рушники вже викликали зацікавленість відвідувачів, бо вирізняються красою, незвичністю, тонкою ручною роботою.
А в розділі «Слово о полку Ігоревім» з’явилася декоративна композиція «Боян» із шамотної глини. Її автори – Галина Жук та Руслан Мовчан, які викладають у Сумському вищому училищі мистецтв і культури ім. Д.С. Бортнянського.
В основі скульптури – ескізи заслуженого художника України Василя Єрмоленка, який пішов з життя 4 роки тому.