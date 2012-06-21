На Шрі-Ланці ліквідують наслідки пожежі на судні, яке перевозило хімікати. Береги курортного острова залито нафтою й токсичними речовинами, на піску розкидано тонни сміття, а на пляжах, які за красу й чистоту називають райськими, замість відпочивальників ходять люди у костюмах хімзахисту.

«Це найбільша екологічна катастрофа в історії нашого острова. Намагаємося зробити все, щоб вона не поширювалася далі узбережжям. Але поки що територія, уражена екологічним лихом, величезна», — розповіла BBC керівниця агентства Шрі-Ланки з питань безпеки морів Даршані Лахадапура.

Контейнеровоз X-Press Pearl завдовжки 186 метрів, приписаний до порту Сінгапура, горів у прибережних водах Шрі-Ланки протягом десяти днів. Припускають, що пожежа почалася через витік азотної кислоти. Екіпаж не зміг вчасно зупинити вогонь.

Шрі-Ланка дозволила судну заходити в її води після того, як його не прийняли дві інші країни. Це спричинило невдоволення громадськості. Урядовці подали до поліції скаргу на капітана корабля, якого було врятовано разом з іншими членами екіпажу. Поліція Шрі-Ланки заявила, що допитувала капітана та інженера корабля понад 14 годин, а суд видав припис капітанові, головному інженерові та додатковому інженерові судна залишати країну.

«Судно підходило до берегів острова вже в аварійному стані. Це злочин проти держави, а нас про це навіть не попередили. Тепер на острові знищено довкілля вздовж усієї берегової лінії», — заявив керівник партії свободи Шрі-Ланки Даясірі Джаясекара.

Судно стоїть біля берегів і поступово тоне, його намагаються відбуксирувати якнайдалі в море, щоб мінімізувати забруднення, але це неможливо. Місцева еколог Аджанта Перера розповіла: якщо контейнеровоз потоне, це стане найгіршим екологічним сценарієм. «Цим небезпечним вантажем — азотною кислотою, іншими хімікатами й нафтою судно фактично повністю знищить усе живе на морському дні», — сказала вона.

Хоч пожежу на борту ліквідовано, корабель усе ще тліє. У баках контейнеровоза залишалося понад 300 тонн мазуту, решта пального розлилася поверхнею океану. На борту було 25 тонн хімікатів. Через екологічну катастрофу біля берегів Шрі-Ланки припинено риболовлю, а місцевим жителям заборонено торкатися сміття на пляжі через його високу токсичність.