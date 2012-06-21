Україна розробляє сучасний зенітно-ракетний комплекс на заміну застарілим радянським зразкам. «Цього року до відповідних підрозділів надходитимуть відновлені та модернізовані комплекси різних модифікацій типу «С-300», «С-125» і «Бук», — цитує слова начальника зенітно-ракетних військ командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ставського прес-служба Міноборони. На підприємствах ОПК тривають роботи зі створення вітчизняних ЗРК, які прийдуть на заміну застарілій зброї радянського виробництва.
ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ