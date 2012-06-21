Цвітіння японських вишень — надзвичайно красиве, але швидкоплинне видовище. Японські сакури, цвітінням яких щовесни з’їжджаються милуватися туристи з усього світу, цього року розквітли надзвичайно рано. Японські науковці кажуть, що вперше за останні 1200 років пік цвітіння сакур, які вважають символом весни, припав на 26 березня. Попередній рекорд було встановлено 1409-го, коли розпал зафіксували 27 березня.

Архіви міста Кіото зберігають дані про святкування цвітіння сакур, датовані ІХ сторіччям. Фахівці вважають, що ці записи свідчать про те, наскільки урбанізація та глобальне потепління вплинули на клімат. Архівні дані доводять, що приблизно з 1800 року пік цвітіння сакур у Кіото поступово зміщувався із середини квітня до початку місяця.

Японське метеорологічне агентство, яке щороку подає прогноз появи перших квітів на вишневих деревах і піку сезону цвітіння, стежить за 58 сакурами у всій країні. Науковці вважають, що дерева чутливі до перепадів температур і час їх цвітіння може надати цінні дані для вивчення кліматичних змін. Вони стверджують, що сакури в Японії зацвітають так рано через вплив глобального потепління.

За даними Японського метеорологічного агентства, у Кіото 2020 року середня температура березня підвищилася до 10,6 градуса за Цельсієм, 1953-го вона становила 8,6 градуса.