Три мільярди років тому Земля була «водним» світом, яку майже повністю покривав глобальний океан. Вчені з Колорадського університету в Боулдері (США) прийшли до такого висновку, проаналізувавши зразки древньої океанічної кори. У ній виявили характерні хімічні сліди, що вказують на те, що колись планета була повністю позбавлена континентів, повідомляє «Урядовий кур’єр», з посиланням на зарубіжні наукові ЗМІ.
Таке припущення зробили американські геологи, які виконали геохімічне дослідження на території Австралії.
У регіоні Пілбара, що на північному заході Австралії, збереглися геологічні відкладення, яким щонайменше 3,2 мільярда років. У ті часи, як вважають вчені, життя на Землі тільки з'явилося. Аналіз стародавніх порід показав, що в них більш високий рівень кисню -18 (важкий ізотоп кисню), ніж у сучасному Світовому океані.
«Про що говорить підвищений вміст кисню-18 у древніх відкладеннях? Наприклад, про те, що на Землі могло не бути таких значних по території масивів суші, з яких могла б випаровуватися вода. Тому що такий специфічний ізотоп, як кисень-18, вказує саме на це», –розповідає Бенджамін Джонсон, керівник дослідження.
Рання Земля, як упевнений Джонсон, представляла собою повністю водний світ, з безкрайніх океанів якого можна було виявити хіба що окремі мікроконтиненти. «Але по-справжньому великих ділянок суші, які можна порівняти з сучасними континентами, на ранній Землі не було. Тут варто підкреслити, що ми говоримо про вигляд нашої планети на момент зародження на ній життя», – додає вчений.
Вчені також відзначають, що такі дослідження допомагають не тільки відновити минуле Землі, але і зрозуміти, чи могло життя зародитися на іншій планеті. Водні світи прийнято вважати безлюдними, але це припущення може бути невірним.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»