Матрицю печатки жінки, що належала до знатної середньовічної сім'ї виявили в селі Гамбледен (Hambleden), що в англійському графстві Бакінгемшир, оголошено безцінним скарбом. Матрицю виготовлено з дорогоцінного металу (срібла), знахідці понад 300 років, але як історичний артефакт це надзвичайна знахідка.
Срібну матрицю печатки виявили металошукачем у квітні 2019 року на території бізнес-школи Хенлі. Знахідка датується кінцем XIII або початком XIV століття, вона збереглася в первозданному стані. Це загострений овал довжиною 1,3 дюйма, який має вушко зверху. По краю передньої частини матриці є напис «SIGILLUM.MAR.GERIE.PEVREL», що означає «Печатка Марджері Певрель». У центрі знаходиться сімейний герб Певрелів (по-різному пишеться Певрел, Певерелл, Певеріл), що складається з трьох убрань (зерна, обв'язані навколо стебел), вбудованих в урну з завитками і квітами з боків і зверху.
Матриці печаток – це величезна рідкість, надзвичайно унікальними є ті, на яких нанесені конкретні імена. А якщо власницею печатки названо жінку, це дуже рідкісний артефакт. Те, що сьогодні є бізнес-школою Хенлі, колись було маєтком Юденського маєтку в XIV столітті. Сім'я Певерел володіла цією садибою з 1248 року до середини XIV століття.
Є два найбільш вірогідних кандидата на Марджері Певерел, яка володіла цією печаткою. Одна з них – Маргарет Корнуольська, дружина Джеймса Певерела і мати сера Х'ю Певерела IV. Вона померла в 1349 році. Інша – дочка Хью IV, Маргарет, яка народилася в 1321 році. Обидві жили в Юденському маєтку, і одна з них втратила печатку, коли гуляла в маєтку.
Тепер, коли знахідку було оголошено скарбом, його буде оцінено за справедливою ринковою вартістю і запропоновано місцевому музею в обмін на винагороду в тій же сумі, запропоноване шукачеві. Музей в Хенлі-на-Темзі має намір придбати матрицю печатки в свою колекцію.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»