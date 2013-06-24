Про шкоду, яку завдали окупанти українській живій природі за рік війни, розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець на брифінгу під час відкриття виставки дитячих малюнків «Довкілля і війна очима дітей» на станції Київського метро «Золоті ворота». Про це повідомляє Урядовий портал.

«За рік повномасштабної війни ми з фахівцями Держекоінспекції вже задокументували понад 2300 злочинів проти природи. Розмір збитків сягає майже 1,9 трильйона гривень. Наприклад, не кожна європейська країна має таку кількість лісу, яку росіяни знищили в Україні. Майже 500 тис. га сьогодні під окупацією або перебувають у зоні бойових дій. 2,4 млн га лісів вже звільнені та потребують відновлення. Цікаво, що майже стільки ж - 3 млн га - було пройдено пожежами у Сибіру за перші 4 місяці минулого року. Тобто російська авіація, замість того, щоб займатися ліквідацією пожеж у себе вдома, бомбардувала наші міста й спалювала ліси», - зазначив Міністр.

За його словами, за рік п'ята частина українського заповідного фонду відчула на собі наслідки бойових дій. Під окупацією знаходиться 10 національних природних парків, 8 заповідників, 2 біосферних заповідників.

Близько 600 видів фауни та 750 видів флори опинилися під загрозою знищення. Це, зокрема, й червонокнижні види. Вже маємо близько тисячі зафіксованих випадків смерті дельфінів на узбережжях України, Болгарії та Туреччини.

У зоні бойових дій знаходиться найбільш промислово розвинена частина України. Окуповано 132 родовища корисних копалин. Збитки галузі за рік сягають 7,76 трлн гривень.

«Крім того, з перших днів повномасштабного вторгнення ми зіткнулися з безпрецедентним ядерним терором. Чорнобильська АЕС була під окупацією 35 днів і зазнала збитків на 3,2 млрд грн. Сьогодні маємо новий виклик. Ситуація із діями росії на Каховському водосховищі може мати колосальні наслідки. І це не лише позбавлення одного мільйона українців питної води. Зниження рівня води у водосховищі може призвести до виходу з ладу систем охолодження Запорізької АЕС», - наголосив Руслан Стрілець.

росія своїми діями сприяє і посиленню кліматичної кризи, з якою бореться увесь світ. Через дії країни-агресора маємо справу з додатковим прямими викидами СО2 в атмосферу - а це близько 33 млн тонн. Лише від пожеж у лісах, на сільськогосподарських та інших об'єктах під час бойових дій в атмосферу потрапило більше 23 млн тонн парникових газів.

За словами Руслана Стрільця, Міністерство спільно з Держекоінспекцією продовжує фіксувати всі злочини окупантів, щоб пред'явити агресору «рахунок» після Української Перемоги.

«Впевнений, ми, дорослі, зробимо все, щоб подбати та відновити наше довкілля, а діти з їх баченням навколишнього світу продовжать цю справу. Символічно, що напередодні річниці повномасштабного вторгнення росії в, ми відкрили виставку дитячих робіт саме у метро. Рік тому українці спустилися в підземку, щоб знайти прихисток від російських авіабомб. Так, на жаль, ми все ще змушені ховатися від обстрілів у бомбосховищах. Однак ми всі віримо у нашу Перемогу. Дякую батькам, які виховали юних авторів цих малюнків. Дякую художній студії «Aza Nizi Maza», яка допомагає дітям розвивати їх таланти. Дякую Єврокомісії та проекту APENA3 та Київському метрополітену, які допомогли організувати виставку», - наголосив Руслан Стрілець.

За його словами, ці дитячі роботи варті того, щоб їх побачив весь світ. Кожен малюнок – це відповідь дітей на виклики війни, для вирішення яких навколо України об'єдналося дуже багато друзів.