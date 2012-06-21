Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Впродовж останніх півтора-двох років на ринку праці Сумської області спостерігається доволі позитивна динаміка, про що свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, чисельність зайнятого населення у першому кварталі нинішнього року порівняно з відповідним минулорічним періодом збільшилася на 13,9 тисячі осіб і становила 466,9 тисячі. Відповідно рівень зайнятості зріс на 2,3 відсотка і досяг 56,8.
Поменшало безробітних. Проведені за методологією Міжнародної організації праці розрахунки засвідчили безробіття на рівні 9,1 відсотка економічно активного населення, або на 0,7 менше, ніж було в першому кварталі минулого року.
Упродовж перших трьох цьогорічних місяців роботодавці інформували про заплановане вивільнення 3,1 тисячі працівників, що майже на третину менше відповідного показника 2018-го року.
З-поміж них майже кожен третій із числа працівників державного управління і оборони, п’ятий – зі сфери охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, десятий – ті, хто зайняті в операціях з нерухомим майном.