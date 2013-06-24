Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м. За добу рівень води знизився на понад метр, а від моменту підриву - більше ніж на 7. Про це повідомляє Урядовий портал.

У той же час рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 м. За добу показник знизився на 0,54 м.

Середній показник відпливу становить 4-5 см/год. Це повʼязується із зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак, ситуацію важко спрогнозувати, вона потребує подальшого контролю.

Фахівці працюють над найоптимальнішим варіантами балансування енергосистеми та над тим, щоб у людей була вода.

На ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з’явилися сліди обміління після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС.