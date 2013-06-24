Російська держкорпорація «Росатом» через понад рік після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну остаточно припинила свою діяльність у Чеській Республіці.

Про це повідомляє Radio Prague International, передає Укрінформ.

Місцева філія компанії наразі виключена з комерційного реєстру, всі її співробітники звільнилися раніше. Комунікаційне агентство, яке працювало на «Росатом», також зупинило свою діяльність, залишивши після себе борги.

Раніше «Росатом»подав заявку на участь у тендері на будівництво нового енергоблоку на чеській АЕС Дуковани, проте уряд Чехії виключив російський концерн з тендеру після розкриття ролі російського ГРУ у вибуху складів боєприпасів у Врбетиці.

Досі в Чеській Республіці розташовувався завод угорської філії, яка останнім часом функціонувала як центр компанії в Центральній Європі.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа закликав Європейський союз вже розробляти наступний пакет санкцій проти Росії, в який, на його думку, слід включити держкорпорацію РФ «Росатом».