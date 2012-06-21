Компанія Samsung, за повідомленнями джерел у мережі, приступила до масового виробництва смартфонів нового покоління, обладнаних гнучким дисплеєм: мова йде про апарати Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3.

Авторитетний аналітик і блогер Джон Проссер (Jon Prosser) повідомив, що щоденний обсяг випуску кожного з названих пристроїв становить від 50 до 70 тисяч штук. Це значно вище в порівнянні зі смартфонами попереднього покоління.

В цілому, за даними Проссера, південнокорейський гігант розраховує виготовити майде 7 мільйонів одиниць Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 (в сумі). Для минулого покоління апаратів загальний обсяг випуску не перевищив 2 мільйони штук.

Повідомляється, що офіційна презентація новинок відбудеться 3 серпня на черговому заході Unpacked. Однак в продаж Galaxy Z Fold 3 і Galaxy Z Flip 3 надійдуть пізніше – 27 серпня.

З чуток, Galaxy Z Fold 3 отримає 7,5-дюймовий гнучкий екран S-AMOLED з роздільною здатністю QHD + і частотою оновлення 120 Гц, 6,2-дюймовий зовнішній дисплей, процесор Snapdragon 888 і потрійну тильну камеру з трьома 12-мегапіксельними сенсорами. Що стосується Galaxy Z Flip 3, то цієї «розкладачці» приписують наявність збільшеного зовнішнього екрана.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»