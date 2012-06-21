Влітку минулого року в мережі з'явилися дані по смартфонам від Google. Моделі Pixel 3 і Pixel 3 XL офіційно представили в серпні 2018 року, а достовірні дані про смартфони були відомі вже в липні.
Днями був розсекречений дизайн нового смартфона Pixel 4. Скріншоти з відеоролика були опубліковані на сайті Slashleaks. Офіційний анонс повинен відбутися в жовтні 2019 року. Виходить, що користувачі дізналися як буде виглядати новий смартфон від Google за 4 місяці раніше презентації.
Судячи з фото, у правому верхньому куті дисплея розташовуватиметься фронтальна камера. У тильній частині знаходиться подвійна камера. За прогнозами інсайдерів новинка отримає процесор Snapdragon 855 і 6 Гбайт оперативної пам'яті.
Телефон буде мати підтримку двох SIM-карт з одночасною роботою двох слотів. На нижній частині панелі буде розташований USB-C порт.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»