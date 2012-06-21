Упонеділок, 17 травня, за участі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбувся черговий Diia Summit. Під час заходу було презентовано нові електронні послуги та документи в "Дії".

Глава держави відзначив, що на сьогодні запущено десятки онлайн-послуг, портал і додаток "Дія", якими користуються вже 10 мільйонів громадян.

«24 серпня 2021 року Україна увійде в режим paperless, як ми й обіцяли — ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг. І ми зробимо все, аби «держава без паперу» існувала дійсно не на папері», — наголосив Президент Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зі свого боку зауважив, що в Європейському Союзі відзначають високі результати нашої країни в галузі цифровізації. За його словами, Україна стала лідером не лише в запровадженні цифрового паспорту, але й в інших швидких цифрових послугах, які сьогодні надаються в державі.

«Вже майже два роки за ініціативи Президента та завдяки плідній роботі міністерства й уряду в Україні триває процес цифровізації. Для того, щоб українці могли просто, швидко й ненав’язливо отримувати державні послуги, реєструвати бізнес, робити перші кроки в цьому житті в прямому й переносному сенсі. І це лише початок цього шляху. Попереду багато роботи. Зокрема, розвиток цифрової грамотності, аби не лише 10 мільйонів, а десятки мільйонів людей могли користуватися перевагами цифровізації України», — зазначив Прем’єр-міністр.

На завершення Глава уряду подякував Президенту України Володимиру Зеленському за ініціативу й наполегливість у питаннях розвитку цифровізації в державі, а також команді Міністерства цифрової трансформації за досягнуті результати.