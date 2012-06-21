Нещодавно Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України підтримало 7 проектів регіонального розвитку на суму понад 40 мільйонів гривень, які можуть реалізуватися на Сумщині за кошти держбюджету, отримані від ЄС.
За словами т.в.о. голови Сумської ОДА Миколи Подопригори, область активно співпрацює з ЄС, втілюючи ті чи ті проекти.
Зокрема, ЄС загалом підтримав понад 160 ініціатив слобожанського краю на суму понад 40 мільйонів гривень. Це насамперед зведення ЦНАПів, прокладання водогонів, облаштування вуличного освітлення, створення обслуговуючих кооперативів тощо.
У рамках нещодавно підтриманих проектів будуть придбані 27 санітарних автомобілів для обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пересувний діагностично-лабораторний комплекс (амбулаторія) для обласної клінічної лікарні, реставрація Садиби Кенінга в Тростянці тощо.