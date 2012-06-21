Кілька днів тому стало відомо, що новий бюджетний смартфон від Samsung, Galaxy M10s, буде оснащений подвійною основною камерою і портом USB-C. Здавалося, що найближчим часом витоків інформації чекати не варто, але не тут-то було – у мережі з'явилася інформація про екран, зарядку і NFC в новому смартфоні.
Щодо дисплею, то Galaxy M10s буде оснащений AMOLED-екраном на 6,4 дюйма. Оперативної пам'яті буде 3 ГБ, в той час як внутрішньої пам'яті буде 32 ГБ. Судячи з більш ранніх чуток, як процесор у смартфоні використовуватиметься Exynos 7885.
Відносно NFC, то його в смартфоні, мабуть, не буде. Але зате Samsung оснастить свій новий бюджетник швидкою зарядкою, потужність якої поки невідома. Також як і невідома ємність акумулятора, але так як серія M ніколи не скаржилася на ємну батарею, варто очікувати, що компанія використає акумулятор як мінімум на 4000 мАг, а можливо і більше.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»