Компанія Samsung показала доступний смартфон Galaxy M12, який відрізняється 90-герцовим екраном і серйозною автономністю. Про новинку повідомляє Gizmochina.

Пристрій одержав 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю HD +, виконаний за технологією PLS TFT. Незважаючи на скромні характеристики, матриця здатна оновлювати картинку на 90 Гц. Samsung Galaxy M12 працює на чипі Exynos 850. У смартфоні може бути 4/6 ГБ оперативної або 64/128 ГБ постійної пам'яті. Є і підтримка карт пам'яті. Пристрій підтримує 4G, Wi-Fi і Bluetooth 5.0. Є в M12 і бічній сканер відбитків пальців, роз'єм для навушників 3,5 мм і USB-C.

Телефон оснащений основною камерою з чотирьох сенсорів: основний Samsung ISOCELL GM2 48 Мп, надширокий на 5 Мп, макро і датчик глибини по 2 Мп кожен. Galaxy M12 оснащений батареєю ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки 15 Вт, яка поставляється разом зі смартфоном.

Першою країною, де буде пропонуватися Samsung Galaxy M12, стала Індій, де смартфон продаватимуть з 18 березня. Базова версія обійдеться приблизно в 150 доларів (4 159 гривень за нинішнім курсом).

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»