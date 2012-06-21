Samsung готує до випуску новий смартфон у бюджетній лінійці Galaxy M. Він отримає назву Galaxy M62. Апарат матиме акумулятор ємністю 7000 мАг і флагманський процесор.
Завдяки різним базам сертифікаційних центрів стало ясно, що Galaxy M62 буде оснащуватися батареєю на 7000 мАг і отримає підтримку швидкої 25-Вт зарядки. Смартфон обладнають портом USB-C і 3,5-мм роз'ємом для навушників. Galaxy M62 буде підтримувати Bluetooth 5.0 і працювати під управлінням Android 11 з оболонкою OneUI 3.0.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»