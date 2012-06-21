У Тернопільській області під час весняно-польових робіт випадково виявили древній саркофаг, вік якого майже 5000 років.

Про повідомила директорка Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам'яток культурної спадщини, археолог Марина Ягодинська.

«Сільський голова Ридодубів Чортківського району повідомив, що під час весняно-польових робіт за селом у полі трактор зачепив і проламав кам’яну брилу, під якою виявилися отвір. У ньому побачили людський череп. Коли археологи прибули на місце знахідки, то виявили у землі частину кам’яної домовини-саркофагу із місцевого «червоного» каменю. Кришка, теж кам’яна, була частково проломлена під час оброблення землі технікою. Попередньо – це типове поховання так званої комарівської культури, могильник "білопотоцького типу", або культури кулястих амфор. Тобто, йдеться орієнтовно про IV тисячоліття до нашої ери», – поінформувала Ягодинська.

За її словами, вона невдовзі планує виїхати на місце знахідки, де працюватиме група археологів.

Фахівці остаточно визначать вік саркофагу та дослідять людські рештки, що там зберігаються.

Як повідомлялося, це не перша знахідка артефактів комарівської культури на Тернопільщині. Кілька років тому під керівництвом Марина Ягодинської на околиці села Кордишів у розкопаному давньому кургані, вік якого щонайменше 4000 років, археологи виявили 14 поховань.

Зокрема, під час розкопок багатошарового могильника було знайдено артефакти кількох історичних періодів – комарівської культури та княжої доби. Також біля людських решток археологи знайшли бронзові браслети, шийну гривну, скроневі кільця, намисто із кварцу.