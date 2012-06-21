Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На розгляд до Верховної Ради України направлять рішення сесії Полтавської обласної ради щодо приєднання селища Власівка Кіровоградської області до Полтавщини. Про це депутатів-полтавців попросив голова Власівської селищної ради міста Світловодське Кіровоградської області Анатолій Бабаченко, а його на це уповноважили жителі Власівки, яка до 1963 року була у складі Полтавської області.
Власівчани не вперше звертаються до земляків прийняти їх назад у лоно Полтавщини. На референдумі у 1998 році більшість жителів селища теж висловлювалися за приєднання до Полтавщини.
Власівку можуть приєднати до Кременчуцького району. До речі, багато власівчан зараз працюють у Кременчуці.