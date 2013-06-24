За перший тиждень дії урядової програми на Дніпропетровщині обміняли понад 216 тисяч лампочок. Мешканці здавали старі, замість них отримували сучасні й енергоощадні.

«З дня старту люди почали брати участь в акції. Приносять до поштових відділень старі лампи розжарювання, натомість отримують нові енергозберігаючі. Відсьогодні в області лампочки вже можна обміняти і у містах, і у невеликих селищах», – зазначив директор Дніпропетровської дирекції АТ «Укрпошта» Антон Ізотов.

Він додав, що за кількістю обміняних лампочок у Дніпропетровщини почесне «срібло». На першому місці – Київ.

Обміняти можна до 5 робочих ламп розжарювання. За них отримати стільки ж світлодіодних. Акція – лише для повнолітніх. Долучитися можна двома способами. Один з них – подати заявку через державний портал Дія. Коли в обраному відділенні Укрпошти будуть в наявності LED-лампи, людину смс-повідомленням запросять прийти на обмін.

Інший шлях – одразу прийти на пошту без попередніх запитів. При собі потрібно мати паспорт та картку платника податків.

Загалом в Україні планують замінити 50 мільйонів застарілих лампочок. Такий крок допоможе знизити споживання електроенергії до 10%. А значить зменшити навантаження на пошкоджену ворогом енергосистему.

Проєкт реалізують міністерства економіки та цифрової трансформації спільно з Укрпоштою. Фінансову підтримку надає Євросоюз. ЄС вже придбав та передав понад 30 мільйонів LED-ламп.