Вже на 200 тисяч водіїв в Україні стало більше цього року. За період із 1 січня до 24 липня усі сервісні центри МВС, які надають послуги, видали 203254 посвідчення водія вперше. Про це повідомляє Урядовий портал.

Для того, щоб це стало можливим сервісні центри МВС, де є екзаменація, провели понад 473 тисячі теоретичних іспитів та майже 486 тисяч практичних іспитів.

Безпека на дорогах життєво важлива. Саме для того, щоб процеси складання іспитів у сервісних центрах МВС були прозорими, однаковими і максимально схожими на такі ж процеси складання іспитів у всій Європі, розпочато проект із оптимізації екзаменаційної діяльності для отримання права керувати транспортними засобами.

У класах для теоретичних іспитів у сервісних центрах МВС з’являються такі системи аудіо- та відеофіксації, які унеможливлюють існування «сліпих зон». Авто сервісних центрів МВС для складання іспитів поки однієї з категорій — категорії В — обладнують трекерами, додатковими камерами та мікрофонами, щоб також звести можливість виникнення спірних питань до нуля. Таким чином кандидати у водії отримують більше інструментів для оскарження результатів іспиту, якщо це потрібно. А екзаменатори мають запис із різних ракурсів усього, що відбувалось в салоні транспортного засобу під час іспиту.

Першими у проекті із забезпечення прозорих умов складання іспитів були Київська, Львівська, Вінницька та Одеська області. Тепер до них із 3 серпня долучаються ще Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області.

Усі ці сервісні центри МВС перетворюються на екзаменаційні хаби в своїх областях. У кожному з них уже є можливість онлайн оформити талон попереднього запису на практичний іспит за допомогою функціоналу е-запис. Це скорочує ймовірну кількість візитів до приміщення сервісного центру МВС з двох до одного. Раніше у цих сервісних центрах МВС та поки що в інших областях, аби записатись на іспит потрібно отримати талон у терміналі.