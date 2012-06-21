Шахраї придумали нову схему, як ошукати користувачів WhatsApp, скориставшись зміною правил конфіденційності месенджера.

Відзначається, що зловмисники розсилають користувачам «листи щастя» з інформацією, що для них месенджер стане платним, якщо вони не виконають певні умови. Зокрема, пропонується переслати отриманий лист 10 контактам, при цьому вартість одного СМС складає 0,01 євро.

За словами експертів, мета таких «листів щастя» – масово поширити неправдиву інформацію серед великої кількості людей. Це можуть бути різні петиції, повідомлення про будь-які справи і навіть віруси.

При отриманні подібних повідомлень слід виходити з того, що WhatsApp нині «є безкоштовним інструментом і жодних грошей ні за роботу в ньому, ні за роботу в якомусь іншому месенджері не потрібно, наголошують експерти.

Нові правила конфіденційності WhatsApp почали працювати з 15 травня. Зокрема, в компанію Facebook, якій належить месенджер, будуть передаватися реєстраційні дані облікового запису, дані про транзакції, інформація про мобільні пристрої, IP-адреса та інша інформація. У тих, хто не прийняв нову угоду користувача, обліковий запис відразу видалений не буде, але читання та надсилання повідомлень стануть недоступні.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»