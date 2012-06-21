Американцю Джейкобу Ченслі на прізвисько «Шаман» який брав участь у штурмі Капітолію в січні цього року і який прославився завдяки фото, де він сидить у хутряній шапці з рогами в кріслі спікерки конгресу США Ненсі Пелосі, загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення. Джейкоб Ченслі був одним із тисяч прихильників експрезидента Дональда Трампа, які намагалися завадити Конгресу США затвердити результати виборів 2020 року, у яких переміг Джо Байден. Ченслі-«Шамана» звинуватили в шести федеральних злочинах. Він визнав себе винним лише в одному з них.

Окрім Джейкоба Ченслі під час федерального розслідування звинувачення висунуто майже шести сотням людей. За даними CBS News, нині щонайменше 36 обвинувачених визнали свою провину, вісім з яких — у скоєнні тяжких злочинів.

Ченслі став фактично обличчям штурму, увірвавшись до Капітолію у ведмежій шапці з рогами, зображеним на обличчі американським прапором і списом у руці. Це фото на весь світ розтиражували масмедіа. А сам Ченслі назвав себе шаманом QAnon. QAnon — це масштабна теорія змови, послідовники якої вважають, що колишній президент Дональд Трамп вів таємну війну проти елітних педофілів, що поклоняються сатані, в уряді, бізнесі та ЗМІ. Ченслі розповів ФБР, що приїхав до округу Колумбія «на прохання президента», адресованого всім патріотам. Він уже вісім місяців перебуває під вартою.

Адвокат Ченслі заявив суду, що його клієнт «миролюбний та має серйозні проблеми з психічним здоров’ям». Джейкоб Ченслі, який кілька разів просив про звільнення, тепер відмежовується і від QAnon, і від Трампа. Оголошення остаточного вироку в його справі призначили на листопад. Ченслі загрожує до п’яти років в’язниці.