На Дніпропетровщині за перший місяць 2023 року ще троє дітей-сиріт знайшли свої родини. На обліку нині 125 кандидатів в усиновлювачі. Заявити про готовність стати батьками малечі, позбавленої піклування, можна онлайн. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«У регіоні ще троє дітей знайшли свої родини. За минулий рік таких було 68. Найбільше серед усиновлених малечі віком від 3 до 5 років, – зазначила заступник начальника відділу Служби у справах дітей Дніпропетровської ОВА Анна Козловська. – Батьками стали 11 іноземних громадян. Решта – українці».

Право на усиновлення мають люди від 21 року. Заявити про готовність прийняти у родину хлопчика чи дівчинку можна через Службу у справах дітей. А ще – онлайн.

«Заяви приймаються й на порталі «Дія». Вказуєте сімейний стан і адресу проживання. А ще – вік та стать дитини, котру хочете всиновити. Після – необхідно буде завантажити потрібні документи та поставити електронний підпис», – пояснила Анна Козловська.

На розгляд заяви – п’ять днів. У разі схвалення – обстежать житло кандидата в усиновлювачі та направлять на навчання.