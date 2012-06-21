Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах презентували нову настільну краєзнавчу гру «Подорожуємо Сумщиною», яку підготували і видрукували обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Молодіжна педагогічна спілка за фінансової підтримки управління молоді і спорту Сумської ОДА.
Таким чином освітяни краю урізноманітнюють форми і методи роботи з учнями, створюють додаткові можливості для їхнього духовного збагачення, впроваджують новітні технології у загальноосвітній процес.
Акцент на краєзнавство дозволяє стимулювати інтерес як школярів, так і дорослих до вивчення історії рідного краю, його минувшини і сьогодення, сприяє креативному мисленню, що особливо важливо в ході навчання.
Наклад видання – 600 примірників – буде переданий навчальним та закладам позашкільної освіти області. Автори і видавці сподіваються на додатковий друк, запланований на 2020 рік.