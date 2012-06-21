Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Село Юнаківка Сумського району розташоване майже на українсько-російському кордоні. Тож місцеві школярі давно мріяли побувати в гостях у охоронців державних рубежів, аби на власні очі побачити їхні військові будні.
Цими днями мрія здійснилася. Понад 40 учнів першого – шостого класів разом з учителями завітали до відділку «Юнаківка» Сумського прикордонного загону, де господарі влаштували їм цікаву екскурсію, ознайомили зі щоденним побутом, розповіли про особливості служби, показали зразки озброєння, яке доводиться застосовувати під час затримання порушників державного кордону.
Та найбільшу зацікавленість і захоплення викликала зустріч з кінологом старшим прапорщиком Василем Морозом та його чотирилапим помічником джек-рассел-тер’єром Гуффі, який продемонстрував здібності у пошуку прихованої зброї та вибухівки.
Заступник начальника відділу з персоналу майор Оксана Кузьменко розповіла учням про правоохоронні функції та завдання, які покладені на Державну прикордонну службу України.
І хто знає, можливо, через роки хтось із сьогоднішніх учнів по закінченні школи вирішить піти у професійні прикордонники, а поштовхом для цього стала саме ця зустріч.
До слова, як повідомила прес-служба загону, подібні екскурсії місцевих школярів заплановані в усіх підрозділах Сумського прикордонного загону.