Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Що таке менеджери паролів, як вони працюють?

Для кожного облікового запису слід використовувати окремий надійний пароль. Надійні паролі– складні та мають складатися не менше ніж із восьми різних символів: великих і маленьких букв, цифр, знаків. Проте запам’ятати значну кількість таких комбінацій складно. Саме у таких випадках і допомагають менеджери паролів.

Менеджери паролів – це програми та застосунки, які слугують «сейфом» для ваших паролів, дають можливість тримати їх у безпеці завдяки шифруванню. Використовувати менеджери паролів можна як на комп’ютерах, так і на смартфонах.

На що звертати увагу під час вибору менеджера паролів:

1. Надійність

Радимо надавати перевагу програмам відомих розробників (1Password, Bitwarden, LastPass, KeePass тощо). У будь-якому разі перед встановленням перевіряйте репутацію продукту, знайомтеся з відгуками з точки зору безпеки. Пошукайте, чи не було повідомлень про виявлені вразливості.

2. Спосіб зберігання даних:

у «хмарах» (такі менеджери паролів найпопулярніші, забезпечують синхронізацію даних на різних пристроях);

локальний (дані зберігаються на одному пристрої, тож потрібно пам’ятати, що у разі виведення його з ладу або викрадення доступ до паролів може бути втрачений);

комбінований (у разі використання рішень, що зберігають базу даних локально, проте користувач розміщує її у хмарному середовищі, яке він використовує).

3. Вартість

Існують платні та безкоштовні варіанти менеджерів паролів. Останні зазвичай мають певні ліміти. Наприклад, можливість зберігати обмежену кількість паролів або користуватися менеджером лише на одному пристрої.

4. Функції

Функціонал менеджерів паролів може бути різним. Зокрема: