Держспецзв’язку дає відповіді на найпоширеніші запитання українців щодо протидії загрозам у кіберпросторі, безпечного користування телефонами, інтернетом та інші.

Що таке резервне копіювання даних, як його здійснювати, і де краще зберігати інформацію?

Створення резервних копій важливих даних – одне з основних правил кібербезпеки. Реалії сьогодення такі, що втратити доступ до якогось важливого документу чи файлу дуже легко. Це може статися внаслідок кібератаки, викрадення гаджета, через поломання або збої в його роботі. Завдяки резервному копіюванню ви можете без зусиль відновити втрачене.

Як зберігати інформацію:

1. На зовнішніх носіях (на флешці, HDD- чи SSD-дисках тощо).

Переваги: заплатити за носій потрібно один раз, доступ до резервних копій є навіть без інтернету.

Недоліки: носій можна загубити або зламати; доступ до інформації зберігається тільки якщо є доступ до носія; як і будь-які технології, зовнішні носії можуть застаріти, тож їх варто оновлювати; обсяг даних обмежений можливостями носія.

2. У хмарі.

Переваги: дістати доступ до даних можна з будь-якого пристрою за умови наявності доступу до інтернету; обсяг носія обмежений тільки фінансовими можливостями; власники таких сервісів використовують надійні засоби захисту даних від зловмисників; можна налаштувати автоматичну синхронізацію.

Недоліки: за великі обсяги даних (у різних сервісів – від кількох гігабайтів до кількох десятків) доведеться постійно сплачувати абонплату; якщо немає інтернету – немає доступу до резервних копій.

3. У власному сховищі NAS (Network Area Storage).

Переваги: Збережені файли чи інші дані доступні через мережу “Інтернет”. При цьому фізично сховище завжди зазвичай – у приміщенні власника. Власник сховища повністю контролює все, що відбувається з файлами. Але може надати доступ до сховища й іншим.

Недоліки: доволі висока вартість; потребує знань і часу для правильного налаштування.

Найнадійніше – використовувати одночасно різні види резервного копіювання.