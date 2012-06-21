Міф про те, що логотип зображує пропелер, поширився вже досить давно. Свої витоки логотип німецького бренду бере ще на початку двадцятого століття. Справа в тому, що спочатку компанія BMW мала іншу назву – Rapp Motorenwerke, і займалася саме розробкою двигунів для авіації.
Трохи пізніше компанія стала розширюватися і розпочала виробляти двигуни для автомобілів, а також для мотоциклів і катерів. Тоді вона була перейменована в Bayerische Motoren Werke. З часом компанія стала успішно займатися і розробкою повноцінних автомобілів.
Як повідомляється, сам міф про те, що на логотипі зображено саме пропелер, бере свій початок з реклами. Раніше компанія випустила ролик, в якому, серед іншого, задіяла і гвинтові лопаті літаків. У той же час легенда про такий зміст логотипу BMW – не більше, ніж міф.
Адже логотип BMW нічим не пов'язаний з пропелерами. Насправді, кольорові елементи всередині цього логотипу є дзеркальним гербом Баварії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»