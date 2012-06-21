У селі Лип’янка Шполянського району на Черкащині з ініціативи громади незабаром планують відкрити культурно-мистецький центр. Недавно тут почав діяти пожежний підрозділ і заступив на службу поліцейський офіцер громади. Філії центру, як розповіли у сільській раді, працюватимуть у кожному із сіл ОТГ. На базі будинків культури та клубів планують розгорнути мережу гуртків для школярів, публічних бібліотек і відкриють молодіжні центри, які забезпечуватимуть цікаве та змістовне дозвілля для молоді.
У Лип’янці та селах, які входять до об’єднаної територіальної громади, збережено соціальну сферу. Тут працюють дев’ять закладів, зокрема дитячий садок, лікарська амбулаторія, сільський будинок культури, які утримують за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, а також п’ять магазинів та хлібопекарня. При місцевій загальноосвітній школі діє музей Івана Гончара, якому надано статус державного, і функціонує його садиба-музей. Недавно селяни урочисто відзначили 109 років із дня народження видатного українського скульптора, етнографа, живописця, народного художника України уродженця с. Лип’янка Івана Гончара.