На нинішній рік в обласному бюджеті Сумщини на розвиток малого бізнесу передбачено 3 мільйони гривень, а в бюджетах районів та об’єднаних територіальних громад — 3,03 мільйона. Про це повідомив заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської ОДА Олександр Оксантюк під час круглого столу щодо фінансової підтримки суб’єктів малого підприємництва в регіоні за участю працівників обласного та регіональних підрозділів ПАТ «Державний ощадний банк України».
Ще позаторік в області запрацювала Програма розвитку малого і середнього підприємництва до 2020 року, яка передбачає механізм часткової компенсації сплачених відсотків за кредитами, які суб’єкти малого підприємництва отримали у державних банківських установах. За словами посадовця, торік компенсовано майже 842 тисячі гривень із бюджетів різних рівнів, зокрема з обласного — 370 тисяч, районних — понад 385, ОТГ — 53,3 тисячі гривень.
За час чинності програми 20 місцевих підприємств перемогли у конкурсних відборах для отримання компенсації, більшість коштів використано на придбання сільськогосподарської техніки і обладнання. У середині березня цього року розпочнеться новий конкурсний відбір проектів суб’єктів малого підприємництва.