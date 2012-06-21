Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Облаштування системи вуличного освітлення було і залишається у пріоритеті роботи міської влади Сум. На цьому наголосив очільник обласного центру Олександр Лисенко, повідомивши, що днями капітально полагоджено мережу на вулиці Інтернаціоналістів, де на 40 нових опорах установили 12 світильників. На це з міського бюджету виділено понад 620 тисяч гривень.

Таким чином донедавна проблемне питання на цій вулиці знято з порядку денного.

Загалом на «світлий напрямок» у житлово-комунальному господарстві міста на нинішній рік передбачено 11,5 мільйона гривень, з яких 8 на поточний і 3,5 капітальний ремонти.

До кінця року ремонтники планують оновити мережу освітлення ще більш як за десятком адрес по таких вулицях як Героїв Крут, Івана Сірка та Інтернаціоналістів.

Що стосується наступного року, то, за словами Олександра Лисенка, у пріоритеті буде світлодіодне освітлення, яке не тільки економічно вигідніше, а й екологічно безпечніше. На зміну натрієвим прийдуть більш сучасні LED-світильники, завдяки яким видимість у місті у вечірню та нічну пору стане більш якісною, а городяни почуватимуться комфортно і безпечно.