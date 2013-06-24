Серед тих, кого рятує кардіохірург Сергій, тепер не тільки цивільні, а й люди у формі. Та кожен пацієнт із «пораненим» серцем. Свій відбиток на них залишила війна. Двері операційної за хірургом зачиняються мінімум двічі на день. І там починається справжній бій за життя.

Вперше за операційний стіл він став 37 років тому. Це було під час інтернатури. Сергій пригадує – було страшно. Хвилювання з’являється і зараз. Коли готується до складного пацієнта, для якого хірургічне втручання – єдиний можливий порятунок.

«Є таблиця EuroScore ІІ. Вносиш у неї показники пацієнта. Вона видає відсоток ризику. Він може бути і 80. Ти йдеш в операційну і розумієш, що вірогідність того, що пацієнт виживе, дуже мала. Але лишається ще 20%. Хіба ними можна знехтувати?», – ставить він риторичне запитання.

Нині тяжких пацієнтів побільшало. Власне, як і інфарктів. Одна з причин – постійний стрес, у який людей увігнала війна. Інша – запізнє звернення до лікаря.

«Зараз багато й переселенців серед наших пацієнтів. З Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей. У них чимало проблем. Житла немає. Вони втратили все, що мали, і це теж тяжко. Їх ми прооперували вже понад тисячу», – ділиться кардіохірург з Дніпра.

Були на операційному столі й люди з проникаючими пораненнями серця. Це наші захисники. Сергій каже, таких випадків небагато та складні вони по-своєму.

«У нас був 33-річний військовий з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини. Уламок пройшов через легеню, потім серце та застряг у життєво-небезпечній ділянці, – пригадує Сергій. – Інколи цей шматок ворожого металу складно знайти. На рентгені ти його бачиш. Заходиш у серце і не знаходиш, бо він прикритий тканинами».

Такі операції можуть тривати від двох до п’яти годин. Проводять їх на відкритому серці.

«Ми зупиняємо серце. Пацієнт не дихає і стає холодним. Поки оперуємо, працює апарат штучного кровообігу. По закінченню, зігріваємо людину, «включаємо» серце, дихання та повертаємо на світ Божий», – пояснює кардіохірург.

Під час розмови він не раз наполягає: порятунок «поранених» сердець – не його особиста заслуга. За кожне життя в операційній б’ються від п’яти до семи спеціалістів. Це командна робота.

«Був у мене тяжкий пацієнт. Після операції він щороку приходить привітати мене з Днем медпрацівника. Цьогоріч спитав у нього, вкотре вже. Він каже – сімнадцятий раз. Розумієте? Людина живе сімнадцять років! Коли ти це усвідомлюєш, розумієш, що недарма обрав саме кардіохірургію», – резюмує Сергій.