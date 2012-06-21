Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж трьох днів у Львові тривав Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Юні таланти України- 2019».
Успішним видався він для юних митців студії сучасного танцю «Шарм» Шосткинського Центру естетичного виховання на Сумщині.
Хореографічна картинка «Борщі», яку представили танцюристи другої вікової категорії, удостоєна Гран-Прі у номінації «Естрадна хореографія», а в «Народній стилізації» представники міста посіли перше місце за композицію «Ой, на Івана, ой, на Купала».
Окрім участі у фестивалі-конкурсі, юні шосткинці здійснили низку екскурсій містом Лева, відвідали Собор Святого Юра, Замкову гору, шоколадну фабрику, ознайомилися з історико-архітектурними пам’ятками.