Компанія ATAE з Глазго випустить позашляховик Munro Mark 1 з рамною конструкцією і постійним повним приводом

Шотландський стартап ATAE (All Terrain All Electric) з Глазго веде розробку великого електричного позашляховика під назвою Munro Mark 1, прототип якого повинен бути готовий в 2021 році. Перші рендери і інформацію про майбутню моделі опублікувало видання Auto Express.

ATAE Munro Mark 1, в основу якого ляже класична рама сходового типу, отримає постійний повний привід, блокування диференціалів і дводіапазонну роздавальну коробку.

Позашляховик практично повністю створять з уже існуючих компонентів сторонніх виробників. Наприклад, кузов і шасі надасть фірма Ibex Automotive. У рух автомобіль буде приводити електродвигун, що розвиває 215 к.с. і 350 Нм крутного моменту.

Його буде живити блок акумуляторів на 52 кВт-год, що дозволить проїхати без підзарядки в звичайних умовах близько 240 кілометрів. За допомогою спеціальної швидкої системи запас батарей з 0 до 80% можна поповнити за півгодини.

Перший ходовий прототип підготують ближче до кінця нинішнього року, після чого модель пройде тривалі дорожні випробування. Передбачається, що перші позашляховики будуть доставлені покупцям у 2022 році. Шотландці відзначають, що конструкція моделі передбачає різні модифікації, в тому числі тривісний варіант з шістьма колесами.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»