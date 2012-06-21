Вивчаючи культуру Шумера, Аккада і Ассирії археолог-лінгвіст Еміль Паже-Перон зкоординував проект з машинним перекладом 69 000 месопотамских адміністративних документів, найстаріший з яких датується 21-м століттям до нашої ери. Мета полягає не тільки в розшифровці текстів та надання їх змісту світової гласності. Паже-Перон вважає, що на основі клинопису можна буде в подальшому розшифрувати й інші мертві мови.
Спеціальна програма-перекладач уже робить перші успіхи, і ось приклад одного із стародавніх текстів: «11 кіз для кухні на 15-й день». На перший погляд, нічого серйозного, але, будь-які розшифровані тексти дозволяють знаходити програмі закономірності, що в подальшому допоможе їй розшифрувати ще більш складні письмена. Паже-Перон стверджує, що зможе надати світу інформацію цікавішу за кіз для кухні вже до середини 2019 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»