Американський літак U-2 – ветеран Холодної війни, прийнятий на озброєння ще в 1957 році. Він прославився своїми розвідувальними польотами на великій висоті над територією колишнього СРСР та інших держав. Такий літак, очевидно, не є найкращим кандидатом на впровадження новітніх технологій, пов'язаних зі штучним інтелектом (ШІ).

Однак, саме на U-2 вперше в історії американської військової авіації застосували ШІ в ролі другого пілота. Це сталося у вівторок, 15 грудня під час тренувального польоту в штаті Каліфорнія, передає The Washington Post.

Штучний інтелект не мав доступу до управління літаком і не міг застосовувати зброю, якої на U-2 немає. Він займався тактичною навігацією і наведенням сенсорів літака. «Роль ШІ була дуже вузькою ... але поставлені завдання ШІ виконував відмінно», – прокоментував пілот літака, чиє ім'я американські військові не повідомляють з міркувань таємності.

У звичайному режимі на одномісному U-2 ці завдання доводиться вирішувати паралельно з управлінням літаком. «Цей ШІ – не просто частина системи ... Ми його вносимо до реєстру пілотів», – розповів заступник керівника департаменту ВПС Міноборони США Вілл Ропер.

Названий ARTUμ ІІ розроблений на базі алгоритму з відкритим вихідним кодом μZero, написаного спочатку для гри в шахи та інших стратегічних ігор. Для завантаження ШІ з середовища розробки в бортовий комп'ютер літака також використовувалася платформа з відкритим вихідним кодом Kubernetes, яку створили в Google.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»