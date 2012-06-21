Стартап Einride представив концепцію безпілотної електричної вантажівки для перевезення колод.
Про це повідомляють іноземні ЗМІ.
Лісовоз T-log відрізняється від звичних вантажівок тим, що у нього немає кабіни, а значить і немає місця для водія. Машина управляється виключно системою від Nvidia, яка, як запевняє виробник, здатна забезпечити четвертий рівень автономності. В цілому в Einride вважають, що облаштування кабіни обходиться виробникам занадто дорого, а робота водіїв веде до зростання витрат на експлуатацію.
Приводити в рух T-log буде електромотор, технічні характеристики якого поки не розголошуються. Відомо, що безпілотний лісовоз здатний перевозити до 16 тонн деревини за один рейс, відстань, яку T-log може проїхати на одному заряді акумуляторів – не більше 200 км. Відзначається, що вантажівка однаково себе почуває, як на асфальтованих дорогах, так і на ґрунтовках.
Незважаючи на те, що T-log повністю самоврядний вантажівка, людина все ж зможе втручатися в роботу машини. Зокрема, в екстреній ситуації до управління машиною може підключитися віддалений оператор.
Прем'єра лісовоза T-log відбулася на фестивалі швидкості в Гудвуді. До 2020 року виробник має намір отримати дозвіл на експлуатацію T-log на дорогах загального користування пройдуть в 2020 році. Орієнтовна вартість вантажівки не називається.