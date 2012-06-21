Двох швейцарів одного із нью-йоркських будинків було звільнено після того, як вони не зробили спроби запобігти нападу на 65-річну жінку. Постраждала потрапила до лікарні, бо нападник її жорстоко побив. Запис відеоспостереження, який зафіксував напад, показав, як двоє швейцарів із дверей будинку спостерігають за нападом і не намагаються хоч якось завадити зловмисникові.

Постраждала — американка азійського походження. Поліція Нью-Йорка пов’язує цей інцидент зі зростанням агресії проти громадян-азіатів, яке спостерігають внаслідок пандемії коронавірусу. Підозрюваного знайшли і висунули йому звинувачення у скоєнні нападу, який вважають злочином на ґрунті ненависті. На кадрах, які поширила поліція, видно, як зловмисник наближається до літньої громадянки на вулиці та б’є її ногою, вона падає біля під’їзду будинку. Нападник продовжує бити ногами в живіт та обличчя. А швейцари, які спостерігали за нападом, зачинили двері під’їзду.

Компанія-власниця будинку заявила, що після того, як підозрюваний утік з місця події, швейцари допомогли постраждалій і зупинили поліцейську машину. Однак в офіційній заяві йдеться, що її співробітники не дотрималися необхідних протоколів надзвичайних ситуацій: «Ми дуже збентежені та вражені цим інцидентом і молимося за здоров’я постраждалої».

Проте профспілка, яка представляє інтереси швейцарів, у коментарі New York Times зауважила, що вони все-таки надали допомогу постраждалій. Тому в цій справі вже почали процес оскарження їх звільнення. Тим часом неурядова американська організація ААРІ, яка бореться проти ненависті до американців азійського походження, оприлюднила статистику, згідно з якою, з 19 березня торік по 28 лютого цього року у США трапилося 3795 інцидентів на ґрунті расової неприязні до американців азійського походження.