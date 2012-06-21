Мінцифри створило необхідні умови, щоб усі куточки країни мали доступ до швидкісного мобільного інтернету. Із липня 2020 року доступ до мобільного інтернету четвертого покоління вперше отримали 7685 населених пунктів, де понад 1,5 мільйона жителів. Загалом доступ до технології 4G вже мають 20 506 міст і сіл, розповів віцепрем’єр-міністр –– міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, залишилось підключити ще 7334 населені пункти. До кінця листопада оператори закінчать обмін частотами, що прискорить процес.

Віцепрем’єр розповів про план забезпечення українців фіксованим інтернетом. Першочергове завдання –– підключення до глобальної мережі соціальних об’єктів: шкіл, бібліотек, лікарень. Для цього розроблено стратегію. У найближчих планах Міністерства цифрової трансформації –– підключити до швидкісного інтернету 10 800 соціальних об’єктів, серед яких 2000 шкіл із 130 тисячами учнів.