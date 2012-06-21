Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями голова Тростянецької міської ОТГ на Сумщині Юрій Бова вручив ключі від двокімнатної квартири подружжю Веремковичів, які п’ять років працюють у міській лікарні. Житло площею понад 50 квадратних метрів придбане за рахунок бюджету громади і стало особливо бажаним подарунком молодим батькам, у яких недавно народився син.
Глава сім’ї Антон працює лікарем-анестезіологом, його дружина Альона – лікарем з функціональної діагностики. Обоє – випускники Донецького національного медичного університету, які по закінченні навчання одержали направлення до районного центру на Сумщині.
Як наголосив генеральний директор Тростянецької міської лікарні Анатолій Плахтиря, на таких медикам як Веремковичі тримається медична галузь громади, адже зарекомендували себе професійними і відповідальними фахівцями.
Оскільки сім’я молодих спеціалістів планує і надалі працювати у Тростянці, бо почувається тут комфортно і затишно завдяки увазі і підтримці місцевої влади, то через 10 років одержить право на приватизацію житла.