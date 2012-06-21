Волинянин створив образ із сірників, який увійшов до Національного реєстру рекордів України, бо його ікона — найбільша з такого матеріалу в Україні. Це вже друге творіння майстра, яке удостоїлося визнання.
На ікону Георгія Переможця Юрій Семенюк, житель селища Люблинець, що на Ковельщині, витратив 170 тисяч сірників. Образ розмірами 1,2 на 1,5 метра і вагою понад 15 кілограмів виготовляв тривалий час. Робота дуже кропітка, адже сірники потребують обробки: для основи знімається сірка, для фронтальної частини — вмочуються в акрил і підсушуються голівки. Тож щоб пофарбувати їх у потрібні 25 кольорів, залучив до роботи свою родину. А придбати матеріал коштами допомагали друзі Юрія.
Досягнення зафіксували під час другого Всеукраїнського фестивалю сірникових рекордів, який пройшов у Києві. Юрій Семенюк уточнив, що ікону він подарує місцевій церкві, де її освятять та помістять під скло, аби ненароком ніхто не пошкодив і не впливали природні чинники.
Перший подібний рекорд митець встановив рік тому — завдяки образу «Розп’яття Ісуса Христа», на який використав 106 500 сірників. Зараз ікона теж у місцевій церкві. Ще одне своє творіння Юрій Семенюк на початку року подарував Музею волинської ікони — його експозиція поповнилася зображенням Миколая Чудотворця.
А майстер уже думає про нові вершини — скласти щось із мільйона сірників. Щоправда, для цього необхідне не тільки бажання, а й кошти на матеріал і приміщення, де можна працювати (бо ж розміри задумки будуть значними). Дуже хочеться вірити, що цю мрію також утілить у життя.