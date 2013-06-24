Водозабезпечення мешканців Нікопольщини було одним із ключових питань під час робочої поїздки начальника Дніпропетровської ОВА до району. Воно залежить від наповнення Каховського водосховища, яке через дії ворога обміліло. Агресор пошкодив дамбу та неконтрольовано скидав воду. Втім питання на контролі, запевнив Сергій Лисак.

«Перевірив стан справ на Каховському водосховищі. Ситуація стабільна – рівень води навіть трохи піднявся. Проте росіяни прагнуть позбавити наших людей найнеобхіднішого, відтак маємо бути напоготові. Наступного тижня зберемо комісію, яка опікується забезпеченням громадян водою. Це питання контролюю особисто», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нині всі громади Нікопольського району з водою, ситуація стабільна.

«Одне з сіл Мирівської громади, яке розташоване на березі Каховського водосховища, має два водозабори. Через рівень води один з них не працює. Та технічне рішення, як забезпечити людей безперебійною послугою, є», – додав Сергій Лисак.

Від водосховища живиться й Криворізький район області. Забирає воду здебільшого для промислових підприємств та зрошувальних систем. Також залежать від нього Херсонська і Запорізька області.