Хлібороби Сумщини завершили сівбу ранніх зернових культур на площі 70 тисяч гектарів, зосередившись на ярих зернових та зернобобових, картоплі, овочах.
Про це повідомив директор Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, наголосивши, що в господарствах усі роботи ведуть комплексно. Зокрема триває сівба гречки та проса, які вже доладовані на понад двох третинах запланованих площ.
Так, під просо, яке зростає в ціні і має попит, відведено тисячу гектарів, що на третину більше від торішнього показника. А ось гречка дещо «загальмувала», тож прогнозований показник довелося коригувати у бік незначного зменшення. Чималі площі відведено також під зернову кукурудзу, сою, соняшник, цукрові буряки тощо. Загалом цьогорічна посівна кампанія коштує хліборобам краю 5,4 мільярда гривень, або на 18 відсотків дорожче, ніж торік. Аграрії мають удосталь і фінансових, і матеріально-технічних ресурсів, аби у визначений термін та якісно вести всі посівні роботи.