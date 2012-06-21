Керівництво марки Skoda ухвалило рішення відмовитися від створення компакт-кара Citigo другого покоління. Замість нього чехи зосередяться на позашляхових моделях.
За словами керівника відділу глобального продажу Skoda Петера Сольца, клієнти втрачають інтерес до міських малолітражок на кшталт Citigo, тому немає сенсу «розпорошуватися» на нові субкомпактні авто. У найближчі роки Skoda має намір розширити лінійку кросоверів. Найімовірніше, наступною позашляховою моделлю Шкода стане субкомпактний SUV, який стане конкурентом Nissan Juke, Peugeot 2008, Opel Mokka тощо.
З чуток, заради якнайшвидшого виведення на ринок маленького кросовера чехи вирішили посунути терміни появи пікапа Skoda, який складуть на базі Volkswagen Amarok. Нагадаємо, у травні відбулася презентація Skoda Karoq, нового компактного кросовера, який замінить модель Yeti. Також нагадаємо, що в Україні вже продається Skoda Kodiaq виробництва «Єврокар».